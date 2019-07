Le djihadiste français Tyler Vilus sera le premier à passer devant une cour d'assises pour des assassinats en Syrie

Mais outre ce passé au Moyen-Orient, il sera aussi jugé sur des soupçons d'attentats en France. Et ce à cause d’un message troublant. Envoyé après son arrestation, le 2 juillet 2015 à l’aéroport d’Istanbul, à Abdelhamid Abaaoud, coordinateur des attentats du 13-Novembre, on y lit : "Je supprime ton numéro et les autres. Quand je sors, j'agis." Quatre ans après, on se demande encore ce que cache cette expression. Car le principal concerné prétend qu'il voulait fuir en Mauritanie. Mais les enquêteurs le soupçonnent plutôt d'avoir "tenté de revenir sur le sol français en vue de commettre une attaque", comme le souligne l'AFP, estimant que le présumé terroriste voulait partir à Prague pour brouiller les pistes avant de retourner en France commettre des attentats.