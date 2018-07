A son procès, Jean-Vincent Placé s'est souvent pris pour la victime

Il s’est installé au 3e rang. Sourire aux lèvres, visiblement détendu, Jean-Vincent Placé échange quelques mots avec son avocat. Pourtant, dans quelques minutes, il comparaîtra devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ce mercredi, l’actuel élu de région parisienne est en effet jugé pour avoir été violent envers une jeune femme dans un bar du VIe arrondissement de Paris dans la nuit du 4 au 5 avril 2018. Il lui est également reproché d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre du videur qui a tenté de s’interposer, et d’avoir outragé les fonctionnaires de police qui sont intervenus.





Jean-Vincent Placé porte un costume cravate sombre, une chemise bleu clair et ses habituelles lunettes de vue. "Presque les mêmes que celles que Vlad (c’est le surnom du videur) a cassé en me giflant", lâche l’homme politique d’une voix claire et précise. Car si Vlad – le videur du bar - l’accuse de multiples insultes racistes telles que "on n’est pas au Maghreb ici" ou "le prix de ma chemise, cela fait un RSA complet pour toute ta famille", Jean-Vincent Placé, lui, assure avoir été violemment agrippé par le bras puis giflé.