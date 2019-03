Accident à Bourgoin-Jallieu : le gendarme ivre était-il le seul responsable ?

Les gendarmes qui ont bu jusqu'à l'ivresse avec leurs collègues, et qui sont responsables de la mort de deux personnes pourraient-ils être tenu comme pénalement responsables notamment parce qu'ils ne l'ont pas empêché de prendre le volant ? Et quelle est la responsabilité du restaurateur qui a servi beaucoup d'alcool à ces cinq hommes ? Thibault Malandrin nous en dit plus.



