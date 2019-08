Accident dans le Pas-de-Calais : le père de la fillette décédée mis en examen pour "tentative de meurtre"

Selon l'AFP, qui a joint une source judiciaire, le père de la fillette décédée à Samer, dans le Pas-de-Calais, après un accident de la route, a été placé en détention, tout comme sa conjointe. Le couple a été mis en examen, pour "tentative de meurtre" concernant le père, et "complicité de tentative de meurtre" pour sa femme. Les deux individus, âgés respectivement de 34 et 35 ans, sont soupçonnés d'avoir poignardé à Boulogne-sur-Mer l'ex-conjoint et amant de la femme.





Légèrement blessé au front, ce dernier aurait déclaré que le conjoint de la femme aurait voulu "se venger", le suspectant notamment d'être le père de la fillette. Une heure après cette agression présumée, les parents et leurs trois enfants ont eu un accident de la route : la voiture, conduite par la mère non-titulaire du permis de conduire, a percuté le mur de soubassement d'un pont ferroviaire vers 20h à Samer, à une vingtaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer.