Accident de Brétigny-sur-Orge : des documents internes pointent de nouveau la responsabilité de la SNCF

Cinq ans et demi après le déraillement d’un train Intercités Paris-Limoges le 12 juillet 2013 à hauteur de Brétigny-sur-Orge, catastrophe qui avait provoqué la mort de sept personnes, les juges d’instruction avaient décidé le 16 janvier dernier de clore l’enquête. Quelques jours auparavant, une seule mise en examen d’une personne physique avait été prononcée (pour homicides et blessures involontaires) alors que la SNCF et RFF (Réseau ferré de France) avaient subi le même sort dès septembre 2014 mais en tant que personnes morales cette fois.