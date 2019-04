Accident de car de Millas : la conductrice prenait un médicament dangereux pour la conduite

Un médicament contre l'insomnie pourrait être à l'origine de l'accident de car mortel survenu en décembre 2017 à Millas dans les Pyrénées-Orientales. De nouvelles pièces du dossiers d'instruction mettent en cause l'Imovane, un hypnotique commercialisé par Sanofi, pris par la conductrice du car à la période de l'accident entre le car et un TER qui avait tué six collégiens.