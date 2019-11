Accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge : un procès requis par le parquet, la SNCF sur le banc des accusés

On parle de l’une des pires catastrophes ferroviaires survenues en France ces vingt dernières années : trois morts parmi les passagers d’un train, quatre parmi les personnes qui attendaient sur le quai, et plus de 400 blessés. C’était le 12 juillet 2013, jour où le train InterCités reliant Paris à Limoges a déraillé, puis s’est scindé en deux, occasionnant la sortie de voie de plusieurs wagons à son arrivée en gare de Brétigny-sur-Orge.

Un peu plus de six ans plus tard, en l’occurrence ce vendredi, le parquet de Paris livre son réquisitoire définitif : un procès pour homicides et blessures involontaires à l'encontre de la SNCF et d'un cheminot, ce qui satisfera les demandes répétées des familles de victimes en ce sens.