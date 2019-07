Accident mortel à Montpellier : le chauffard mis en examen

Il roulait "à une vitesse manifestement excessive". Le procureur de Montpellier s'est exprimé samedi 13 juillet en conférence de presse, deux jours après un accident mortel en marge des célébrations des supporters de l'équipe de football de l'Algérie, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations.





Le jeune homme de 21 ans, qui n'avait aucun antécédent judiciaire, a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires, avec manquement délibéré à une obligation particulière de prudence. Ce manquement délibéré est double : vitesse excessive et défaut de maîtrise du véhicule, a souligné le procureur de Montpellier. Le magistrat avait requis son placement en détention provisoire mais la juge d'instruction en charge du dossier n'est pas allée dans son sens et a ordonné la remise en liberté du conducteur.