Accusations de violences sur un détenu au tribunal de Paris : le policier placé en garde à vue

Immédiatement, les avocats du prévenu profitent de la présence du substitut du procureur à l'audience pour porter plainte. D'où cette enquête de l'IGPN ouverte très rapidement. Mais la version du prévenu et celle du fonctionnaire de police ne coïncident pas. En effet, le policier a lui aussi déposé une plainte pour menace de mort et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une seconde enquête a donc été ouverte dans ce dossier : cette fois-ci, elle vise le prévenu et a été confiée au commissariat du 17e arrondissement de Paris.





En attendant, la Conférence des Avocats du Barreau de Paris, qui assure une rotation sur les comparutions immédiates, indique avoir saisi ce mercredi 25 juillet la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.