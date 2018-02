Accusations de viols : malade, Tariq Ramadan attendu en ambulance à la cour d'appel

Mis en examen pour "viol" et "viol sur personne vulnérable", Tariq Ramadan est attendu ce jeudi à la chambre d'instruction de Paris. Sauf que l'état de santé de l'islamologue, qui a fait appel de sa détention, serait souffrant : c'est en tout cas ce qu'assure Le Parisien, qui précise ce jeudi qu'il doit se rendre à la cour d'appel en ambulance.





Selon le quotidien, le théologien souffre en effet "d’une sclérose en plaque et d’une maladie non identifiée." Raison pour laquelle les médecins qui l'ont examiné ont estimé que sa sortie doit être médicalement prise en compte. "Habitué à suivre un traitement médical lourd et strict, le mis en examen serait dans l’impossibilité de soulager en prison certaines de ses douleurs."