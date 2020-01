INFO LCI - Accusé de harcèlement sexuel par Adèle Haenel, le réalisateur Christophe Ruggia placé en garde à vue

Selon nos informations, le réalisateur Christophe Ruggia, accusé par l'actrice Adèle Haenel de "harcèlement sexuel" et d'"attouchements" lors du tournage et la préparation du film Les Diables, alors que l'actrice était âgée de 13 ans, a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi matin.

Entendue par des enquêteurs sur ses accusations d'"attouchements" et de "harcèlement" contre Christophe Ruggia, la comédienne aujourd'hui âgée de 30 ans avait finalement porté plainte contre ce dernier le 26 novembre dernier, ne souhaitant pas "se dérober".