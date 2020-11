Accusé dans "Hold-Up", l’Institut Pasteur va porter plainte pour diffamation contre le réalisateur

Pour rétablir la vérité, l’Institut Pasteur n’hésite plus à aller sur le terrain judiciaire. Après avoir obtenu début novembre la condamnation d’un homme pour ses propos diffamatoires, l’Institut a de nouveau saisi la justice"suite à la diffusion de plusieurs vidéos virales" affirmant qu'il a créé de toutes pièces le Covid-19. Ces vidéos ont pour point commun qu’elles s’appuient sur un brevet déposé par l’Institut en 2004 pour la recherche d’un vaccin contre le SRAS - un autre type de coronavirus ayant tué plus de 700 personnes en 2003 - pour dérouler leur théorie. Et l’une d’elle n’est autre qu’un extrait du film complotiste Hold-Up, dont la sortie a fait couler beaucoup d’encre .

Ces nouveaux propos ont poussé l’Institut à réagir et à porter plainte contre son réalisateur pour diffamation, selon des informations de Checknews, confirmées à LCI. C’est dans le cadre d’une plainte complémentaire qui doit être déposée prochainement que l’Institut compte attaquer Pierre Barnérias : "A cet effet, l'extrait vidéo que l'on voit à partir de 1h49 dans le documentaire Hold-Up et qui cite l'Institut Pasteur a été versé à un dossier plus large remis à la justice", nous indique l'établissement. En effet, ladite séquence fait intervenir un "expert en pharmacologie et toxicologie" qui assure que "tout a été fabriqué par l’Institut Pasteur". Des affirmations appuyées par la voix off du réalisateur, certifiant que"le coupable du Covid a bien été trouvé".

"Au-delà de démentir fermement ces affirmations mensongères et de rappeler la réalité des faits et des connaissances, il s’agit aussi de dénoncer des injures et menaces à l’encontre des salariés et chercheurs de l’Institut Pasteur et d’éviter qu’elles ne se reproduisent", avance encore l'établissement, qui précise avoir déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. "Face aux fausses informations de nature conspirationniste et aux propos mensongers diffusés à son sujet, l’Institut Pasteur dépose et déposera plainte chaque fois que nécessaire", prévient-il. En effet, comme évoqué plus haut, ce n’est pas la première fois que l'Institut Pasteur est la cible de théories conspirationnistes.