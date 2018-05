Accusé de harcèlement par son ex-femme, Thomas Langmann placé en garde à vue

En mars dernier, la journaliste et mannequin avait également confié ses craintes : "Je vous informe avoir très peur de M. Langmann et de ses fréquentations et le prendre très au sérieux lorsqu'il me menace, car je vous précise d'une part qu'il a déjà été condamné par le passé sur des faits de violences sur son ex-épouse, qu'il a également agressé mon père et que ce dernier a déposé une plainte. Et qu'enfin, il est toujours en proie à ses addictions. Ces menaces et ses propos mensongers altèrent ma santé, d'autant que j'ai deux enfants en bas âge à ma charge."