Action anti-migrants : prison ferme pour trois responsables de Génération identitaire

Lors de l'audience du 11 juillet, six mois de prison ferme avaient été requis contre Clément Gandelin (dit Galant), président de Génération identitaire, son porte-parole Romain Espino, et un organisateur actif, Damien Lefèvre (dit Rieu). Le tribunal a également prononcé 2000 euros d'amende, ainsi que la privation de leurs droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans.