Ademo, le rappeur de PNL, sera jugé en janvier pour "usage de stupéfiants", "outrage" et "rébellion"

Rapidement, le ton semble monter et l’artiste se retrouve plaqué au sol à la sortie du métro Alésia. Quatre policiers, visiblement membre d’une CSI (Compagnies de sécurisation et d'intervention) le maintiennent alors dans cette position. "Vous êtes quatre sur lui", s’insurge une femme témoin de l’événement. "Arrête de l’étrangler frère ! Vous faites pitié, vous vous affichez devant tout le monde", répète plusieurs fois un jeune, téléphone portable en main, aux membres de forces de l’ordre, qui ne feront aucun commentaire pendant l'intervention.

Selon un récit policier de l'interpellation, "une patrouille a vu Ademo en train de rouler une 'cigarette artisanale'" ressemblant à un joint de cannabis. Elle l'a alors "interpellé verbalement" avant de vouloir contrôler son identité. Ademo se serait montré "agressif verbalement" et aurait refusé de se soumettre au contrôle d'identité. "Vous avez de la chance d'être quatre, venez on a va à l'abri, je fais des sports de combats et je vous prends un par un comme des hommes !", aurait dit le rappeur, toujours selon ce récit policier. Emmené au commissariat, Ademo aurait à nouveau "provoqué un policier en lui proposant de se retrouver sur un ring pour un combat de boxe".

Le rappeur ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Contactés, Me William Bourdon et Vincent Brengarth, les deux avocats de l'artiste, n'ont pas non plus souhaité faire de commentaires.