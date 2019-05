Adolescent tué par balle dans le Nord : un troisième homme mis en examen pour assassinat

Dix jours après les faits, un troisième homme a été mis en examen pour assassinat et incarcéré vendredi après la mort d'un adolescent de 15 ans tué par balle à son domicile à Aniche (Nord), a-t-on appris auprès du parquet de Douai. Dans cette même affaire, deux hommes de 19 et 35 ans, dont l'un est un cousin germain de la victime, avaient déjà été mis en examen pour assassinat et écroués le 4 mai.