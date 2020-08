Adolescente violée et tuée à Nantes : la récidive, un phénomène "plutôt rare" au regard des chiffres

C'est une affaire qui émeut l'opinion depuis la médiatisation de son dénouement samedi dernier. Le parquet de Nantes a annoncé ce weel-end qu'un homme âgé de 45 ans avait avoué avoir violé et tué une adolescente de 15 ans le 20 août dernier à Nantes (Loire-Atlantique). Le quadragénaire, qui avait tenté d'effacer les traces de son crime à l'aide d'eau de javel et en mettant le feu au lieu où il a été perpétré, a été confondu notamment par son ADN, retrouvé sous les ongles de la victime.

Ces événements tragiques ont d'autant plus choqué que le suspect, en couple, n'était pas inconnu de la justice, loin de là. Mis en examen et écroué samedi, il avait en effet déjà été condamné en 2005 à 18 ans de réclusion par la cour d'assises de la Vienne pour 12 viols et tentatives de viols sur des jeunes filles. Il avait été libéré en 2016 et respectait, selon le parquet de Nantes, "l'ensemble des obligations mises à sa charge dans le cadre de son suivi socio-judiciaire".

La récidive en matière de viol est-elle fréquente en France ? Non, à en croire les chiffres communiqués par le ministère de la Justice ce lundi à LCI et portant sur la période allant de 2007 à 2016.