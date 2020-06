Affaire Adama Traoré : la famille demande à nouveau une reconstitution "dans les plus brefs délais"

A l'appui de sa requête, Me Yassine Bouzrou dénonce des évolutions dans les déclarations des trois gendarmes qui ont procédé à l'interpellation d'Adama Traoré et qui n'ont pas été mis en examen dans ce dossier.

Le 19 juillet 2016, Adama Traoré était décédé dans la caserne des gendarmes de Persan (Val d'Oise), près de deux heures après son arrestation dans sa ville de Beaumont-sur-Oise au terme d'une course-poursuite, après avoir échappé à une première interpellation. "Je sollicite de nouveau la réalisation d'une reconstitution des faits dans les plus brefs délais afin d'établir quels gestes ont été effectués par les gendarmes au moment de l'interpellation", écrit Me Bouzrou.

Au début de l'enquête, un des trois militaires avait affirmé : "Il a pris le poids de notre corps à tous les trois" le temps du menottage. Ce chef d'équipe était ensuite revenu sur ses déclarations et, la semaine passée, les avocats d'un des gendarmes, Me Pascal Rouiller et Me Sandra Chirac Kollarik, avaient abondé dans son sens. "Aucun plaquage ventral n'a jamais été pratiqué" et "à aucun moment les trois gendarmes n'ont fait peser le poids de leurs corps" sur Adama Traoré, ont-ils écrit dans un communiqué.