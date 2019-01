Pourquoi Alexandre Benalla se retrouve de nouveau face à la commission d'enquête du Sénat

Nouvel épisode dans le feuilleton de l’affaire Benalla : l’ex-collaborateur de l’Elysée doit une fois de plus s’expliquer devant la commission d’enquête sénatoriale, lundi 21 janvier, à partir de 14h. Quatre mois après sa première audition, Alexandra Benalla va notamment devoir revenir sur ses voyages dans différents pays africains, avec des passeports diplomatiques qu’il était censé avoir rendus après avoir été licencié. Des explications d'autant plus attendues que le 19 septembre dernier, l’ancien chargé de mission affirmait à cette même commission ne plus être en possession de ces passeports.





Celui qui était l’homme de confiance d’Emmanuel Macron devra aussi s’exprimer sur des soupçons de falsification de documents. En effet, face aux sénateurs mercredi 16 janvier, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron Patrick Strzoda a révélé que Benalla avait utilisé "presque une vingtaine de fois" ses passeports après son licenciement, entre le 1er août et le 31 décembre, et a affirmé que Benalla avait été en possession d’un faux passeport de service, obtenu le 28 juin soit après avoir été suspendu de ses fonctions. A ce stade toutefois, l’ancien garde du corps n’est pas poursuivi pour ces accusations de faux documents administratifs.