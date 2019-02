Alexandre Benalla et Vincent Crase à nouveau face à la justice pour réclamer leur mise en liberté

Alexandre Benalla et Vincent Crase vont-ils rester en prison ? Incarcérés depuis une semaine pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact dans l'enquête sur les violences du 1er mai 2018, vont à nouveau tenter d'obtenir leur libération ce mardi 26 février devant la Cour d'appel de Paris. La chambre de l'instruction doit examiner dans la matinée l'appel déposé par l'ex-collaborateur du président Emmanuel Macron et l'ancien salarié de LaREM, après la décision d'un juge des libertés et de la détention (JLD) de les placer en détention provisoire le 19 février.





Un premier recours, via une procédure d'urgence appelée référé-liberté, a été rejeté vendredi dernier par le président de la chambre de l'instruction. Mardi, c'est une formation collégiale qui est appelée à statuer, a priori dans la journée.