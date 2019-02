Alexandre Benalla et Vincent Crase placés en détention provisoire

L'ancien chargé de mission à l'Elysée Alexandre Benalla et l'ancien responsable de la sécurité de La République en Marche, Vincent Crase, ont été entendus mardi par les juges d'instruction. A l'issue des auditions, le juge des libertés et de la détention a décidé de les placer en détention provisoire avec mandat de dépôt, ce qui signifie qu'ils passeront la nuit en prison. "Nous allons interjeter appel", a immédiatement réagi l'avocate d'Alexandre Benalla, Jacqueline Lafont, devant la caméra de LCI. "Je suis en colère parce qu'il n'a rien à faire en prison. Il a 27 ans, il a un bébé de six mois. Il a fait deux gardes à vue [...] Je suis en colère quand la justice ne fonctionne pas."