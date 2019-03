Affaire Benalla : le Sénat saisit la justice

Le bureau du Sénat estime qu'il y a eu parjure lors des auditions sous serment d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase devant les sénateurs. Ces derniers risquent une poursuite pour faux témoignages et encourent cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La saisine du parquet va également vérifier "un certain nombre d'omissions, d'incohérences et de contradictions" lors des auditions de trois proches d'Emmanuel Macron : Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, Patrick Strzoda, directeur de cabinet du chef de l'État et le général Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence.



