Qui sont Iskander Makhmudov et Fahkad Akhmedov, les deux oligarques russes ayant fait affaire avec Alexandre Benalla ?

Le second homme d'affaire russe avec lequel Alexandre Benalla a fait affaire selon Mediapart est Farhkad Akhmedov. Pour 980.000 euros, ce proche de Vladimir Poutine a chargé l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron d'assurer sa protection et celle de ses enfants lors de ses séjours en France, en Suisse, et dans d'autres pays d'Europe. Toujours selon Mediapart, Farhkad Akhmedov est apparu en janvier 2018 dans la "'Putin list', un inventaire de plus de 200 noms de l’élite russe (114 politiciens russes et 96 oligarques) compilé par le Trésor américain, en marge d’une loi de sanctions visant alors à punir la Russie, accusée d’ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2016".





Agé de 63 ans et originaire d'Azerbaïdjan, Farhkad Akhmedov a fait fortune avec la société pétrolière et gazière Northgas dont il a revendu ses parts en 2012. Mediapart écrit également qu'il a siégé au Conseil de la Fédération entre 2007 et 2010, chambre haute du Parlement russe. L’oligarque dont la fortune estimée à 1,2 milliard d’euros avait été mise en lumière par son récent divorce est le propriétaire du deuxième plus grand yacht du monde, le Luna, amarré à Dubaï. Il l’avait racheté à Roman Abramovich, un autre oligarque russe proche du Kremlin, actuel propriétaire du club de football de Chelsea.