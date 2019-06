Meurtre d'Alexia Daval : une reconstitution décisive en cours pour lever les zones d'ombre

La reconstitution a débuté vers 5h du matin dans l'ancien pavillon du couple à Gray-la-Ville, bourgade d'un millier d'habitants, entre Vesoul et Dijon. Un horaire matinal destiné à reproduire les circonstances du meurtre, commis de nuit dans la maison. Fait exceptionnel, les parties civiles - les parents d'Alexia, sa soeur et son époux -, devaient être présents : "Elles attendent beaucoup de cette reconstitution" et veulent "connaître toute la vérité", selon l'un de leurs conseils, Me Gilles-Jean Portejoie.





Le convoi judiciaire s'est ensuite transporté au bois d'Esmoulins, à quelques kilomètres : c'est là que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, Jonathann a traîné puis dissimulé le corps d'Alexia après l'avoir étranglée, comme il l'a reconnu. Une centaine de gendarmes sécurisent la reconstitution. Un hélicoptère et deux drones sont déployés, selon nos informations.