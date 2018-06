Affaire Alexis Kohler : perquisitions au ministère de l'Économie et des Finances

Le bras droit de Macron est-il au cœur d'un conflit d'intérêt lié à ses anciennes fonctions au ministère de l'Économie et des Finances ? Pour en savoir plus, les enquêteurs du parquet national financier ont perquisitionné ce mercredi les bureaux que l'actuel secrétaire général de l'Élysée a occupé à Bercy entre 2012 et 2016.





Lundi, le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête à l'encontre d'Alexis Kohler, après une plainte déposée vendredi par l'association Anticor, pour "trafic d'influence" et "prise illégale d'intérêts". Cette plainte s'appuie sur une enquête de Mediapart, qui a révélé les liens familiaux entre Alexis Kohler et les Aponte, la famille italienne propriétaire de l'armateur MSC, avec lequel l'Etat a mené des négociations ces dernières années.





Alors qu'Alexis Kohler est un proche cousin des principaux actionnaires du numéro 2 mondial du transport maritime, il a occupé des fonctions au sein du ministère de l'Economie, qui l'ont mené à représenter l'Agence des participations de l'État lors de tractations concernant les chantiers STX de Saint-Nazaire. Or, l'armateur MSC est le principal client du chantier naval. De quoi fonder des soupçons de conflit d'intérêt, selon Mediapart et Anticor. Alexis Kohler a ensuite quitté ses fonctions au gouvernement en 2016, pour rejoindre pendant quelques mois le siège de MSC en tant que directeur financier.