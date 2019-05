Affaire Balkany : le Who's who du procès ?

Isabelle et Patrick Balkany sont devant la justice pour avoir dissimulé des revenus occultes au fisc et un patrimoine "tout aussi occulte" en ayant recours à des prête-noms et à des structures offshore, entre 2007 et 2014. Le maire LR de Levallois, est aussi accusé de corruption passive et de prise illégale d'intérêts par personne dépositaire de l'autorité publique. Les époux sont également poursuivis pour avoir menti sur leur patrimoine.

Depuis plusieurs mois, les juges d'instruction ont traqué ce patrimoine dissimulé. Montant estimé : au moins 13 millions d'euros. Cela concerne une villa à Saint-Martin, qu'ils ont finalement reconnu posséder, ou un riad à Marrakech, dont ils nient toujours être les propriétaires. Et surtout, l'enquête a mis au jour des montages "très sophistiqués", avec des sociétés-écrans basées au Liechtenstein, au Panama ou aux Seychelles et des comptes en Suisse ou à Singapour, destinés à brouiller la piste des réels ayants droit économiques. Leur fils Alexandre va d’ailleurs comparaître pour blanchiment de fraude fiscale, pour avoir souscrit "deux baux de location fictifs" en 2011 et 2014 pour le riad de Marrakech, destinés à fournir une couverture à ses parents qui "bénéficiaient de la villa sans apparaître comme propriétaires ni comme locataires".