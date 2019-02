Affaire Baupin : Sandrine Rousseau salue "le courage" de Cécile Duflot après son témoignage

"C'est pas complément simple quand on est un personnage politique connu autant qu'elle l'est de dire ça". Au lendemain du témoignage à la barre de Cécile Duflot, lors du procès en diffamation intenté par Denis Baupin contre plusieurs femmes l'accusant de violences sexuelles, Sandrine Rousseau, qui a révélé l'affaire en 2016, a "salué le courage" de cette quatorzième accusatrice. "On a eu plusieurs secrétaires nationales à la barre hier, c'est la seule qui a fait ce chemin-là", souligne-t-elle, en écho aux dépositions de Dominique Voynet et d'Emmanuelle Cosse.





"C'était une promesse qu'elle m'avait faite quand je lui avais parlé de mon agression, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit que, si je décidais de porter plainte, elle m'accompagnerait", a rappelé l'ancienne conseillère régionale, ce vendredi sur LCI. Et de poursuivre : "C'est la seule, d'ailleurs, qui m'ait vraiment dit ça, et donc voilà aujourd'hui elle a été la hauteur de ce qu'elle avait dit."





Mais il est une question à laquelle Sandrine Rousseau n'a "toujours pas complètement de réponse" et sur laquelle est a souhaité s'attarder : "Comment se fait-il qu'un homme qui agresse des femmes de manière aussi similaire, on n'arrive à pas à le mettre de côté, à gérer, à sanctionner ?" Et d'adapter le dicton "Il faut un village pour élever un enfant" pour appuyer l'idée qu'il a fallu une omerta collective pour laisser impunis ces agissements : "Je crois qu'il faut aussi un village pour couvrir un agresseur, c'est ce que montre ce procès".