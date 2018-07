Affaire Benalla : l'Elysée lance une procédure de licenciement

Alexandre Benalla a été filmé en train de frapper violemment un manifestant en marge du défilé du 1er mai. Alors que la justice a pris l'affaire en main, l'Elysée cherche une manière de se défaire de son collaborateur sans avoir l'air de céder à la pression ou à la polémique. L'homme et son comparse, Vincent Carse, sont actuellement en garde à vue tandis qu'Emmanuel Macron n'a rien changé à son agenda. Selon le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, la décision de la présidence de lancer une procédure de licenciement est justifiée par toutes les informations reçues sur cette affaire.



