Affaire Benalla : le "couple de la Contrescarpe" condamné à 500 euros d'amende chacun

Le parquet de Paris a condamné vendredi 8 février Chloé P. et Gerogios D., le couple molesté par Alexandre Benalla et Vincent Crase, le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe, à 500 euros d'amende chacun. Ils étaient accusés de violences contre des policiers, envers qui ils avaient lancé divers objets, dont une carafe et un cendrier, alors que la manifestation de la Fête du Travail dégénérait sur cette place du 5e arrondissement de Paris. Leur violente interpellation, filmée puis repérée par Le Monde, avait été à l'origine de l'affaire Benalla.





Ce vendeur grec et cette graphiste française ont reconnu avoir jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre place de la Contrescarpe à Paris, dans le quartier Latin, où un rassemblement avait dégénéré après une traditionnelle journée de manifestations émaillée de violences. Dans son réquisitoire, la procureure, qui s'étonne de "l'intérêt médiatique" suscité par un "petit dossier", a dénoncé des "faits graves et inadmissibles" de la part des deux prévenus, dont elle n'a pas compris pourquoi ils étaient restés sur les lieux alors que les choses dégénéraient, après la manifestation.