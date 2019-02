Affaire Benalla : Mediapart s’oppose à une perquisition de ses locaux

Ce jeudi, Mediapart avait dévoilé des extraits d’enregistrement d’une conversation entre Vincent Crase et Alexandre Benalla datant de juillet, alors qu'ils n'en avaient pas le droit puisqu’ils venaient, quelques jours plus tôt, d’être mis en examen pour des violences sur des manifestants le 1er mai 2018. Une conversation dans laquelle l’ex-chargé de mission de l’Elysée se targue entre autres du soutien du "patron", Emmanuel Macron, et de "Madame", Brigitte Macron, alors que l'"affaire" qui porte son nom crée des remous jusqu'au sommet de l'Etat.