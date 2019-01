Affaire Luc Besson : où en est l'enquête pour "viol" visant le réalisateur ?

En plus de Sand Van Roy, huit autres actrices accusent Luc Besson de divers comportements sexuels inappropriés ou illégaux, sans avoir porté plainte contre le réalisateur.Plusieurs d'entre-elles ont témoigné dans Mediapart et trois ont été entendues par les enquêteurs. Parmi elles figure, Amandine* une ancienne directrice de casting, qui a travaillé avec Luc Besson entre 2002 et 2005, et dénonce des "agressions sexuelles"dans un courrier adressé en juillet au procureur de la République de Paris, avant d'être entendue le 13 septembre par les enquêteurs.





Une actrice, Mona*, évoque un événement "traumatisant", au cours duquel le réalisateur aurait tenté de "se jeter" sur elle dans une chambre d'hôtel où il avait organisé un entretien pour un rôle. Alice*, une ancienne employée d'EuropaCorp, la société de production de Luc Besson, raconte pour sa part avoir été embrassée sur la bouche contre son gré par le réalisateur, qui lui aurait également posé une main sur les fesses. Emmanuelle*, ex-stagiaire d'EuropaCorp, évoque des faits semblables : baiser sur la bouche non-consenti et gestes déplacés.





Ananda*, aussi passée par d'EuropaCorp, accuse également son ancien chef de l'avoir "manipulée" pour la "mettre dans son lit" et évoque trois relations sexuelles non consenties. Karine Isambert raconte pour sa part avoir été "attrapée par le haut de la fesse" par le réalisateur en 1995, lors d'une première - et dernière - rencontre. Enfin, Pauline* et Laura*, deux anciennes étudiantes de l'école de la Cité du cinéma, créée en 2012 par Luc Besson, accusent ce dernier d'agression et de harcèlement. La première évoquant une main aux fesses et d'autres gestes déplacés. La seconde raconte une scène dans un ascenseur avec le réalisateur : "De nouveau, il m'a repris dans ses bras, il m'a ré-embrassée dans le cou, la joue. Il a enfoui son visage dans mes cheveux, et à ce moment-là, je me suis vraiment dit 'heureusement que mon stage se termine', parce que la fois d'après, je ne sais pas quel palier il aurait franchi. Et moi je n'arrivais pas à refuser, à le repousser".





*les prénoms ont été modifiés