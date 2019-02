Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy saisit le Conseil Constitutionnel contre un éventuel procès

L'enquête n'a pas permis d'établir que l'ancien chef de l'Etat de 2012 a ordonné ou a été informé du montage financier, ce qui lui permet d'échapper à des poursuites plus lourdes, notamment faux, escroquerie ou abus de confiance, contrairement à d'autres protagonistes. Il n'empêche, pour les magistrats, que "le candidat à l'élection présidentielle est personnellement tenu par une obligation de résultat pour le respect du plafond", ce qui justifie son procès pour ce délit.





Selon la cour, l'enquête a mis en évidence le "pouvoir de décision et d'impulsion" de Nicolas Sarkozy durant cette campagne, alors que le calendrier des meetings et leur format étaient soumis à sa validation. Les magistrats ont estimé que le candidat, qui réfute avoir été mis en garde d'un risque de dérapage, a bien reçu plusieurs avertissements "convergents" mais ceux-ci n'ont "(entraîné) de sa part aucune remise en cause du rythme et du programme final des meetings".





Au total, quatorze protagonistes doivent être jugés dans ce dossier: d'anciens cadres de l'UMP (devenu Les Républicains), des responsables de la campagne, des dirigeants de l'agence de communication Bygmalion et des experts-comptables.