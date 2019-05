Affaire Carlos Ghosn : nouvelle plainte des avocats de l’ex-PDG de Renault-Nissan auprès de l’ONU

Ils sont mandatés par l’épouse et les quatre enfants de l’ancien président de Renault-Nissan et font tout pour le tirer d’affaires. Vendredi soir, Me François Zimeray et Me Jessica Finelle, ont déposé à Genève une nouvelle plainte sur la détention arbitraire initiée par le Haut-commissariat des Nations unies des droits de l’homme.





Ce texte fait suite à ceux déjà transmis à l'instance internationale les 4 mars et 12 avril derniers. Par ces actions, les avocats de Carlos Ghosn souhaitent pointer du doigt la persécution judiciaire subie par leur client "dans le cadre de sa privation de liberté par les autorités japonaises".