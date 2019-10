Affaire Carlos Ghosn : pourquoi le domicile de Rachida Dati a été perquisitionné ?

JUSTICE - Le domicile et le bureau de Rachida Dati ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur ses contrats auprès d'une filiale de Renault-Nissan. Les juges d'instructions se penchent sur des prestations de conseils, alors que le PDG du géant de l'automobile Carlos Ghosn est jugé pour des malversations financières.

Le bureau et le domicile de Rachida Dati ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre de l'enquête sur ses contrats de conseil auprès d'une filiale de Renault-Nissan. Une source proche du dossier a indiqué que ces perquisitions ont eu lieu mardi à son domicile parisien et dans son bureau de la mairie, à l'initiative des juges d'instruction qui ont repris cet été l'enquête initiée le 31 mai par le parquet national financier sur ce volet annexe de l'affaire Carlos Ghosn.

L'enquête, ouverte pour "abus de biens sociaux" et "corruption", porte sur des prestations de conseils conclues par Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer avec la filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan, RNBV, lorsque Carlos Ghosn était encore le PDG du groupe automobile. Elle avait été déclenchée par une plainte déposée le 17 avril par une actionnaire de Renault contre ces trois personnes et l'épouse de Carlos Ghosn.