Affaire Christophe Girard : enquête préliminaire ouverte pour "viol"

Deux jours après les déclarations d'Aniss Hmaïd faites au The New York Times et mettant en cause Christophe Girard, le parquet de Paris a ouvert ce mardi 17 août 2020 une enquête préliminaire du chef de "viol par personne ayant autorité".

L'ex-adjoint à la maire de Paris, poussé à la démission pour ses liens avec l'écrivain controversé Gabriel Matzneff, est accusé d'abus sexuels par le quotidien américain.

Dans son témoignage, un homme de 46 ans d'origine tunisienne, a affirmé au NYT avoir été entraîné par M. Girard dès leur rencontre en Tunisie, quand il avait 15 ans, dans une relation abusive de près de dix ans qui lui a laissé "des blessures psychologiques durables".