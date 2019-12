Affaire Daval : la famille d’Alexia veut savoir si elle a été empoisonnée

Si le scénario macabre est a priori connu, la famille d’Alexia Daval considère que de nombreuses zones d’ombre restent aujourd’hui à éclaircir. Elle aimerait notamment savoir à quoi correspondre les traces de médicaments retrouvés dans le corps de la jeune femme.

"Les analyses ont révélé la présence de trois molécules ingérées régulièrement pendant près d'un an avant sa mort, avec une augmentation nette sur les derniers mois : zolpidem (un hypnotique utilisé comme somnifère), tétrazépam (un décontractant musculaire interdit à la vente depuis 2013) et tramadol (un antalgique opiacé). Ces trois substances sont contre-indiquées en cas de grossesse et leurs interactions dangereuses", rappellent nos confrères. Comment expliquer cela, alors que la victime voulait un enfant depuis deux ans et qu’elle suivait un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ?