Affaire Daval : la sœur et le beau-frère d’Alexia réagissent aux accusations "invraisemblables" de Jonathann Daval

Sur BFMTV, Stéphanie et Grégory Gay ont raconté le moment où ils ont appris ce changement de version et les nouvelles accusations de leur ancien beau-frère dans le bureau du juge. "C'est la consternation. On n'est pas préparé pour ça, on a jamais envisagé ça. Et l'ahurissement continue durant toute l'audition. Il n'y a que quelques heures après où on commence à réaliser la portée de ce qu'il a dit", explique Stéphanie Gay.





Grégory Gay, qui a déploré les fuites dans la presse, envisage aujourd’hui de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Il cherche également à comprendre le revirement de son beau-frère, évoquant plusieurs hypothèses : "Il a l'air d'être assez narcissique. Je me suis dit que la première hypothèse était que je sois, aujourd'hui, le seul gendre de la famille (…) Il a pu lire le contenu (des PV d’audition de Grégory Gay, ndlr). Il a peut-être vu quelque chose qui lui a fait peur. Peut-être que j’étais sur la bonne voie dans mes hypothèses et c’est pour ça qu’il a voulu me charger".





Comme sa compagne, Grégory Gay n’exclut pas la piste d’un complice dans le meurtre d'Alexia : "Tout ce que je sais, c’est que Jonathann était capable de nous mentir de manière précise, efficace. Dans tous ses aveux, il y a une constante : il ne nous dit pas qu’il a brûlé le corps. Ce qui laisse entendre qu’il y a forcément quelqu’un qui l’a fait, ce qui laisse sous-entendre qu’il y a un complice quelque part".