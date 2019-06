VIDÉO - Affaire Daval : "Nous voulions la vérité, nous l’avons eue, c’est tout ce qui compte", confie la mère d'Alexia après la reconstitution

Une reconstitution judiciaire de plusieurs heures entre le pavillon de Gray-la-Ville en Haute-Saône au Bois d'Esmoulins, où le corps de la jeune femme avait été découvert partiellement brûlé le 28 octobre 2017. Ce lundi matin, à l’occasion de la reconstitution du meurtre d’Alexia Daval, son époux et principal suspect Jonathann a reconnu avoir brûlé sa femme dans un bois après avoir lui avoir donné la mort.





"Nous voulions la vérité, nous l'avons eue, c’est tout ce qui compte. C'était très long, très difficile à obtenir. Mais avec le savoir-faire de tout le monde, nous y sommes parvenus. C'est tout ce qui comptait pour moi. Pour la mémoire d'Alexia", a réagi la mère d’Alexia Daval à l’issue de ce moment particulièrement éprouvant.





Depuis l'aube, Jonathann Daval a participé à la reconstitution en présence de la famille d'Alexia : ses parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ainsi que sa sœur Stéphanie et son beau-frère Grégory Gay, entourés de leurs avocats. A son arrivée à Gray-la-Ville, Isabelle Fouillot, très éprouvée, avait dit espérer que cette reconstitution ferait "bouger les choses" et que face à la famille d'Alexia, Jonathann Daval serait amené à "parler davantage".