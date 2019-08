Affaire de pédophilie : comment le chirurgien a-t-il pu continuer à exercer ?

Le 17 novembre 2005, le suspect était déjà condamné une première fois pour détention d'images pédopornographiques, par le tribunal de Vannes. Mais il avait pu malgré tout, exercer sa profession par la suite, y compris auprès d'enfants. Alors, y a-t-il eu à l'époque un dysfonctionnement ? Pourquoi il n'a pas été suivi ? Et quelles sont les procédures aujourd'hui ?



