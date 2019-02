Affaire Denis Baupin : le parquet requiert la relaxe pour les médias et les femmes qui l'accusent

"Je ne vais pas garder plus longtemps le suspense sur mes réquisitions, pour moi il n'y a pas lieu de condamner." Au tribunal de Paris, la procureure a requis ce vendredi 8 février la relaxe des médias et des femmes ayant accusé Denis Baupin d'agression sexuelle ou de harcèlement. Ils étaient cette semaine poursuivis en diffamation par l'ancien député écolo.





"Aucun élément dans cette audience ne permet de remettre en cause la sincérité des témoignages", a encore estimé la représentante du parquet, qui a qualifié l'enquête de Mediapart et de France Inter de "sérieuse" et "contradictoire". Et de souligner la "constance" des dires des victimes déclarées.