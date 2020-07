Affaire des avocats "écoutés": Belloubet diligente une inspection sur l'enquête du parquet financier

La garde des Sceaux Nicole Belloubet a annoncé mercredi avoir diligenté une inspection sur l'enquête du parquet national financier (PNF) qui visait à identifier la "taupe" éventuelle ayant pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute.

La révélation de l'ampleur de ces écoutes, à la suite d'un article du Point, a suscité un vif émoi chez les avocats et dans le monde politique. Saisie par la ministre, l'Inspection générale de la justice doit "déterminer l’étendue et la proportionnalité des investigations effectuées et le cadre procédural de cette enquête" et devra "remettre son rapport pour le 15 septembre", indique Mme Belloubet dans un communiqué.