Affaire des "écoutes" : Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption, son dernier recours rejeté

Mardi, la Cour de cassation avait déjà rejeté les recours de MM. Sarkozy et Herzog contre le réquisitoire du PNF, et validé la tenue du procès pour Gilbert Azibert. La haute juridiction avait aussi examiné, dans une procédure rapide, les pourvois de Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog visant à contester leur renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle les a rejetés dans la foulée, ce qui valide définitivement la tenue du procès, selon une source proche du dossier et l'un des avocats de la défense. Une information confirmée à LCI.





Le 26 mars 2018, au terme de leur instruction, les juges avaient ordonné un procès pour "corruption" et "trafic d'influence" contre les trois hommes, conformément aux réquisitions du parquet national financier (PNF). Ces derniers avaient déposé des recours devant la cour d'appel de Paris, tant contre le réquisitoire du parquet que contre la décision des juges et les renvoyer en correctionnelle. En vain. Ils s'étaient alors pourvus en cassation. Mais ce mardi la Cour a rejeté les derniers pourvois de MM. Sarkozy et Herzog visant le réquisitoire du PNF.





A l'audience du 21 mai, les débats s'étaient notamment focalisés sur les écoutes interceptées entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog début 2014, à l'occasion d'une autre enquête, celle sur des accusations d'un financement libyen de la présidentielle de 2007. Les policiers avaient notamment découvert que Nicolas Sarkozy utilisait un portable secret ouvert sous l'alias de "Paul Bismuth" pour communiquer avec son avocat. Socles de l'accusation, ces écoutes avaient été validées en mars 2016 par cette même Cour de cassation.