Affaire des enregistrements : Alexandre Benalla placé en détention provisoire

L'ancien responsable de la sécurité de La République en Marche Vincent Crase et l'ancien chargé de mission Alexandre Benalla ont été entendus mardi par les juges d'instruction. A l'issue des auditions, le juge des libertés et de la détention a décidé de placer Alexandre Benalla en détention provisoire avec mandat de dépôt, ce qui signifie que l'ancien chargé de mission de l'Elysée passera la nuit en prison. "Nous allons interjeter appel", a immédiatement réagi son avocate, Jacqueline Lafont, devant la caméra de LCI. "Je suis en colère parce qu'Alexandre Benalla n'a rien à faire en prison. Il a 27 ans, il a un bébé de six mois. Il a fait deux gardes à vue [...] Je suis en colère quand la justice ne fonctionne pas."





Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été mis en examen pour les violences du 1er mai 2018 sur la place de la Contrescarpe et cités dans l'affaire du "contrat russe", les deux hommes font notamment l'objet d'une enquête au cœur de laquelle se pose la question de la violation de leur contrôle judiciaire, qui prévoyait que les protagonistes n’entrent pas en contact.





Pour rappel, le 31 janvier, Mediapart avait publié des extraits sonores d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, un ex-employé de LREM et gendarme réserviste, en date du 26 juillet. Dans l'enregistrement, les deux hommes évoquent les répercussions de leurs ennuis judiciaires sur la société de M. Crase, engagée dans un contrat de sécurité avec le milliardaire russe Iskander Makhmoudov, aujourd'hui objet d'une enquête récente du parquet national financier.