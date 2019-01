Affaire des primes en liquide : Guéant définitivement condamné à un an de prison ferme

Dans cette affaire de détournement de fonds publics, il avait aussi été condamné à 75.000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans. Pour mémoire, ces primes en liquide s’élevaient à 210.000 euros, prélevés sur une enveloppe destinée aux frais d’enquête et de surveillance (FES) des policiers qui ont été remis entre 2002 et 2004 par l’ex-directeur général de la police nationale, Michel Gaudin, à Claude Guéant. Ce dernier en avait gardé la moitié, pour financer des dépenses personnelles.