Affaire du "violeur de la Sambre" : Dino Scala suspecté d'une quarantaine de cas supplémentaires ?

L'affaire du "violeur de la Sambre" refait surface. Interpellé et mis en examen fin février pour près de 20 viols et agressions sexuelles, Dino Scala serait, selon les informations du Parisien, soupçonné par la police judiciaire (PJ) d'avoir fait près de quarante victimes de plus. En tout, une soixantaine de femmes auraient été abusées sexuellement par cet homme de 57 ans. Plusieurs enquêtes préliminaires ont été ouvertes pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles depuis le placement en détention provisoire du suspect.