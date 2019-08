Affaire Epstein : le gouvernement peut-il demander l'ouverture d'une enquête en France ?

En 2010, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dressait un constat sur la composition du système pénal à la française de l'époque : le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Une décision qui a eu un impact, puisque 3 ans plus tard, le droit changeait.





Effectivement, la tutelle du ministre de la Justice sur les procureurs s'est atténuée avec la loi du 25 juillet 2013, texte auquel Nicole Belloubet fait référence dans sa réponse. "Il y a eu cette loi pour justement garantir une indépendance des magistrats et rétablir un certain équilibre, assure Linda Benraïs, spécialiste de la réforme de la justice et professeure de droit à l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales. Avant, il y avait tout un contexte dans lequel le public avait le sentiment que les magistrats n'étaient pas indépendants, il fallait rectifier".