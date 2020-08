"Depuis 17 ans, les demandes qu'on formulait n'étaient pas suivi d'effet" : la colère de l'avocate de la famille Mouzin

Une nouvelle avancée de taille mais de nombreuses questions en suspens. Alors que Monique Olivier, ancienne femme et complice de Michel Fourniret, a de nouveau mis en cause "l'ogre des Ardennes", affirmant qu'il avait séquestré, violé, étranglé et tué Estelle Mouzin en 2003 à Ville-sur-Lumes (Ardennes), dans la maison de sa sœur décédée quelques mois plus tôt, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la façon dont a été menée l'enquête, qui s'est brusquement accélérée 17 ans après la disparition de la fillette.

En cause notamment : la découverte récente d'un ADN partiel de la fillette, retrouvé sur un matelas pourtant entre les mains des enquêteurs depuis longtemps déjà.