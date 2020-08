Affaire Estelle Mouzin : Michel Fourniret sera entendu mardi et mercredi par la juge

Vendredi dernier, celle qui a vécu pendant des années à ses côtés l'a en effet accusé, devant la juge d'instruction d'avoir, il y a plus de 17 ans, enlevé Estelle Mouzin et de l'avoir emmenée le 9 janvier 2003 à Ville-sur-Lumes dans les Ardennes pour "la séquestrer, la violer et l'étrangler".

Une semaine après l'audition de son ex-compagne, Monique Olivier, 71 ans, et suite aux accusations que celle-ci a faites après trois jours d'audition à son encontre et de preuves accablantes, finira-t-il par avouer ? Mardi 25 août, à partir de 10 heures et jusqu'à mercredi, Michel Fourniret sera conduit dans le bureau de la juge Sabine Khéris pour y être interrogé.

Pour les enquêteurs, mais surtout pour la famille d'Estelle Mouzin qui mène un combat sans relâche depuis la disparition de la fillette, retrouver le corps de l'enfant est la priorité aujourd'hui. "Il reste des investigations à mener pour découvrir où est le corps d'Estelle Mouzin (...) Elle n'a pas pu donner d'indication à cet égard", a commenté vendredi dernier l'avocat de Monique Olivier, Me Richard Delgenes, après les déclarations de sa cliente. Un sujet qui sera au menu du nouvel interrogatoire de Michel Fourniret prévu sur deux jours donc. Ces révélations sont "une étape importante" mais "l'essentiel est de retrouver le corps", avait réagi Me Corinne Hermann, qui défend le père d'Estelle aux côtés de Me Didier Seban.

Michel Fourniret, dont les déclarations alambiquées et les problèmes de mémoire compliquent la tâche des enquêteurs, avait avoué en mars sa responsabilité dans l'affaire Estelle Mouzin : "Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute", avait-il déclaré à la juge. Il avait aussi estimé "pertinent" que le corps de la fillette puisse être dans l'une de ses anciennes propriétés des Ardennes, sans toutefois donner toutes les clés de l'énigme. Reste à savoir si le tueur en série répondra, ou non, aux questions de la juge et s'il dira où se trouve la petite Estelle Mouzin.

Celui que l'on surnomme "l'ogre des Ardennes", purge une peine de prison à perpétuité incompressible, depuis qu'il a été déclaré coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001. Il a de nouveau été condamné en 2018 pour un assassinat crapuleux. Il est aussi été mis en examen pour la disparition de Marie-Angèle Domece en 1988 et la mort de Joanna Parrish en 1990, qu'il a avouées en 2018. Depuis juin, la magistrate a par ailleurs récupéré la conduite des investigations sur la disparition en 1993 de Lydie Logé, pour laquelle Fourniret est désormais le seul suspect.