Affaire Estelle Mouzin : Michel Fourniret entendu ce mardi et mercredi par la juge

Une semaine après l'audition de son ex-compagne, Monique Olivier, 71 ans, et suite aux accusations que celle-ci a faites après trois jours d'audition à son encontre et de preuves accablantes, finira-t-il par avouer ? Ce mardi 25 août, et jusqu'à mercredi, Michel Fourniret est dans le bureau de la juge Sabine Khéris pour y être interrogé. Les avocats de l'ogre des Ardennes ont appelé à la "prudence" sur les accusations formulées la semaine dernière par l'ex-épouse du tueur en série.

"Les informations diffusées dans la presse à notre grande surprise doivent être abordées avec prudence et les plus grandes précautions pour le respect de la présomption d'innocence", a déclaré à des journalistes Me Vincent Nioré en arrivant au tribunal de Paris avec Me Cédric Labrousse.

Vendredi dernier, celle qui a vécu pendant des années à ses côtés l'a en effet accusé, devant la juge d'instruction d'avoir, il y a plus de 17 ans, enlevé Estelle Mouzin et de l'avoir emmenée le 9 janvier 2003 à Ville-sur-Lumes dans les Ardennes pour "la séquestrer, la violer et l'étrangler".

Des déclarations qui s'ajoutent à l'identification récente de l'ADN partiel de la fillette, mêlé à d'autres traces, sur un matelas saisi en 2003 dans cette maison près de Charleville-Mézières. Monique Olivier avait déjà accusé en janvier dernier son ex-mari d'avoir tué la fillette de neuf ans mais sans préciser le lieu ni le mode opératoire. Elle affirme désormais que son ancien mari serait rentré le 10 janvier vers 4 heures du matin, les vêtements sales, à leur domicile de Sart-Custinne, dans les Ardennes belges. Il lui aurait raconté les faits, avant de repartir sur place dans les jours suivants.