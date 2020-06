Affaire Fillon : le jugement sera-t-il bien rendu ce lundi ?

Le procès de trois semaines s'était achevé mi-mars par un réquisitoire sévère du (PNF) contre François Fillon et la plaidoirie de son avocat venu demander la relaxe. Le PNF, qui avait dénoncé "le profond sentiment d'impunité" de l'ancien candidat - désormais retiré de la vie politique - avait requis contre lui cinq ans de prison, dont deux ferme, 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité.

Trois ans avec sursis et 375.000 euros d'amende avaient été requis contre son épouse Penelope Fillon, et deux ans avec sursis et 20.000 euros d'amende contre Marc Joulaud, actuel maire de Sablé-sur-Sarthe et ainsi suppléant de François Fillon.

L'enquête porte sur des soupçons de détournement de fonds publics, à travers l'emploi de Penelope Fillon comme collaboratrice parlementaire durant des années. Elle est suspectée de "prestations fictives ou surévaluées" après avoir perçu 613.000 euros nets entre 1998 et 2013. Partie civile, l'Assemblée nationale réclame plus d'un million d'euros de dommages et intérêts si les emplois litigieux étaient jugés fictifs. Un autre emploi de Penelope Fillon, celui de "conseiller littéraire" auprès de la Revue des deux mondes, est également dans le viseur de la justice.